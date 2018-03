On arusaamatu, kust kohast on võetud väide, et jalutusboksi mahub ainult 15 inimest ja see, et kaameratest seal toimuvat ei jälgita. Igas kambris on aken, seega on kambris päevasel ajal piisavalt valge. Öösel põleb kambris nõrk valgus, mida on vaja vangide järele valvamiseks, kuid mis ei sega magamist.