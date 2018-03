Kuperjanovlased harjutavad soomustehnika vastu kaitselahingute pidamist

"Õppus Kuldlabidas on sõdurite väljaõppes oluline verstapost – käimasoleva väljaõppetsükli jooksul on see esimene kord, kui kõik pataljoni osad on esmakordselt koos lahinguväljal tegutsemas. Raskuspunkt on koostöö pioneeriüksustega ning võitlus kindlustatud positsioonil soomusüksuse vastu," ütles Kuperjanovi jalaväepataljoni ülem kolonelleitnant Toomas Tõniste.