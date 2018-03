Ingely Laiv ja oboe või(s)tlevad täna finaalikoha pärast

“Teine koht oli minu jaoks positiivne üllatus,” sõnas oboemängija. Kõik etteasted olid Ingely Laivi hinnangul väga head ja ta ei osanud paremusjärjestust oma peas välja mõelda. “Kuid see, et Linda [Linda Anette Verte – toim.] pidi saatest lahkuma, oli väga ülekohtune. Ma isiklikult arvasin, et tema võidab kogu konkursi. Tegu on väga hea viiuldaja ja muusikuga,” sõnas ta.