Rakvere politseijaoskonna juht Indrek Link läheb siseministeeriumisse

Link asub tööle siseministeeriumi korrakaitse- ja kriminaalpoliitika osakonna nõunikuna. Ta sõnas, et otsus tuli raskelt, ent samas lihtsalt. "Selle kolme ja poole aasta jooksul on inimesed omaks saanud, mis teeb lahkumise keerulisemaks," rääkis Link. "Rakveres on kõik kui üks suur pere, kus teineteist hoitakse ja aidatakse. Kergemaks teeb lahkumise teadmine, et mõlema talituse eesotsas on tugevad juhid, kes oma asja tunnevad ja tublisti eest veavad. Minul on aga aeg uuteks väljakutseteks."

Ida prefekt Tarvo Kruup tõdes, et muidugi on kahju, et hea kolleeg lahkub. "Samas olen enam kui kindel, et eesootav karjäärimuudatus tuleb talle igati kasuks," sõnas Ida prefektuuri juht ja soovis Lingile palju edu ja kindlat meelt uutele väljakutsele vastu astumiseks.