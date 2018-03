Eesti ja liitlaste pioneerid harjutasid välikindlustuste rajamist

"Kõige parem motivaator meeste jaoks on reaalse tulemi nägemine ning teadmine, et nende kätetöö leiab kasutamist," ütles harjutuse läbiviija leitnant Lauri Mäepalu. "Kui me alale tulime ning selle üles kaevasime, nägi see üsna kole välja. Kuid iga päeva lõpuks pilt muutus ning koos sellega muutus ka sõdurite meeleolu."

Pioneeripataljoni ajateenija nooremseersant Kristjan Luuri sõnul on teenistuse ajal saadud teadmised ja oskused kasulikud ka tsiviilelus: "Lisaks sellele, et me teame kuidas saab palke omavahel siduda ja mis vahendeid kasutada toestusel, on meile tuttavaks saanud ka mootorsaed, labidad ja kirved. Nii et majapidamistöödel pioneerid hätta ei jää," ütles nooremseersant Luur.