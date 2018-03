Rakvere haigla EMO töötab nagu PERH

Rakvere EMO pole maakonnahaiglate mõistes tavaline, vaid suurem – meie abi vajavad ka maakonna ääremaa inimesed. “Meil on teeninduspiirkond suur ja patsientuur laiem. Ometi on haigekassa lepingud sellised, et saame ravile võtta kõige haigema inimese,” ütleb Aile Kaasik.