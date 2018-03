Ingely Laiv pääses telekonkursil finaali

Laiv esitas Mozarti duo “Võluflöödist” ja eelmise aasta Eurovisioni võiduloo – Luisa Sobrali "Amar pelos dois". Saatejuhi Marko Reikopi küsimusele, miks valik langes just loole "Amar pelos dois", vastas Laiv, et see on tõesti ilus lugu. "Kui esimest korda kuulasin, siis mõtlesin, et üks ilus lugu võitis eurovisiooni," sõnas noor muusik.