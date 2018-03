Tamsalu paugutas põhihooaja lõppenuks suure võiduga

"Ei oska rõõmustada ega kurvastada. Teoorias oleme neist justkui paremad ja alistasime põhihooajal mõlemas mängus aga praktikas ei maksa need enam midagi, sest play-off-is hakkab jälle kõik nullist pihta. Neil on kõik mehed kohal ja meil loodetavasti samuti. Eks see üks närviline seeria tuleb," kõneles Raudam. "Tuletan meelde, et tegemist on siiski eelmise aasta hõbedaga, kes mängis tegelikult ise kulla maha. Nad olid mullu kulda väärt."