Eliitseltskonnas võistlevast kahest Lääne-Viru maakonna naiskonnast teenis esinelikusse kuuluv ja medalite jagamisel kaasa rääkiv Aseri Spordiklubi ühe võidu ja kaks kaotust.

Eesti reitingutabeli teise numbri, samaaegselt juhendajana tegutseva Tatjana Tšistjakova eestvedamisel heidelnud Aseri SK alistas LTK Narova 4:1, kaotas LTK Kalevile 2:4 ja Maardu LTK-le 3:4. Naiskonda esindasid kodusel etapil veel Reelica Hanson, Kristina Andrejeva ja lätlanna Ina Jozepsone.

Eesti tituleeritumaid naismängijaid, 34-aastane Tšistjakova kõneles, et taanduks juba parema meelega naiskonna kolmandaks numbriks, mitte ei kannaks lõviosa punktide noppija kohustust. "Mängin ainult seetõttu, et seda on vaja noortele. Spetsiaalset trenni võitmise nimel ma enam ei tee. Harjutan niipalju, kui seda on vaja väikeste treenimiseks või Reelica ja Kristinaga mängimiseks. Sel juhul pingutan küll natuke rohkem," rääkis ta. "Otseselt pinksimängu tuleb võib olla üks tund päevas ja sedagi mitte iga päev. Üldfüüsilist, aeroobikat ja jõusaali, teen natuke rohkem."

Tiitlivõistlused viienda kohaga lõpetanud ja ühtlasi tulevaks hooajaks koha kõrgliigas säilitanud Rakvere Spordikool tõmbas Aseris hooajale joone alla kolme võiduga: Pärnu-Jaagupi LTK-d võideti 4:0, Nõmme SK-d ja Spinmasterit ühesuguse skooriga 4:1.

Otsustava mängupäeva kolm võitu tõstsid rakverlannad kahe lähirivaaliga (Nõmme, Pärnu-Jaagupi) võrdsetele punktidele, kuid et omavahelistes matšides jäid spordikooli noored mõlemaga plussi, siis saavutasid nad ka kõrgema positsiooni.

"Olen kohaga väga rahul, sest see on sisuliselt maksimum, mida võisime saavutada. Selline koht sai hooaja alguses ka eesmärgiks võetud," rääkis naiskonna treener Kristo Kauküla. Olulist rolli mängisid seejuures kõik kaasa löönud tiimiliikmed: Adelina Zulfukarova, Raili Nurga, Anita Kostap ja lätlanna Sabina Musajeva.

Pole liigne märkida, et väga noore naiskonna vanim tänavu reketit käes hoidnud mängija on 15- ja noorim 13-aastane. Samuti võistkonna nimekirja kantud ja Eesti reitingutabelis rakverlastest kõrgeimat kohta (43.) hoidev 29-aastane Gea Gross tänavu töökohustuste kõrvalt pinksilahingutesse sekkuma ei pidanud, kuid aitas kindlustada nooremate kaaslaste tagalat. "Gea panin igaks juhuks kirja, sest kunagi ei tea. Kui näiteks kaks mängijat peaksid jääma haigeks ja asendajat neile pole, siis võib saada hoopis trahvi," märkis treener.

Rääkides tulevikust, lausus Kauküla, et ta oleks sügisel huvitatud senise koosseisu säilitamisest. "Paistab, et ka Sabina Musajeva on meiega jätkamisest huvitatud ehk huvi on vastastikune. Kindlasti on tema näol tegemist hea mängijaga, kellel on teiste tiimiliikmetega korralik klapp ning lisaks tublisti tahtmist. Meile igati sobiliku natuuriga mängija," tähendas ta.

Kristo Kauküla sõnul hankisid kõik naiskonna eest mänginud neiud tänavu juurde väärtuslikke kogemusi ja lähevad uutele, oktoobris algavatele võistkondlikele meistrivõistlustele vastu juba julgemate eesmärkidega. "Midagi ebareaalset ei ole. Usun, et uuel hooajal võime mängida juba play-off'i kohtadele," lisas Kristo Kauküla.

Häid sõnu jagus noorte rakverlannade aadressil Aseri SK juhendajal Tatjana Tšistjakoval. "Eks puberteediiga tabab kõiki ja igal pool. Meil Aseris on võib olla ainult see vahe, et siin ei ole nii palju muid ahvatlusi. Rakvere tüdrukuid kõrvalt vaadates meeldib mulle see, et nad on alati töökad ja mängivad isuga, ükskõik kes neile vastu tuleb. Alati on hasardiga asja kallal, mis on selles vanuses kõige tähtsam. Kui hasarti ja tahtmist on, küll siis hakkavad ka tulemused tulema," lausus ta.

Tšistjakova lisas, et võrreldes mulluse hooajaga on Eesti võistkondlikud meistrivõistlused tänavu palju huvitavamad. "Mänguvoore on rohkem ja naiskondi on juurde tekkinud. Ei ole niimoodi, et esikolmik on teistest üle ja nende vastu pole ülejäänutel mingit võimalust. Nüüd on kõik, isegi Maardu, Narva ja Kalev, sellised, kelle vastu võib mängida. Matšid on palju põnevamad," märkis ta.