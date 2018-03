R.A.A.A.M. tuleb suvel uuslavastustega Viinistule ja Jänedale

Kirjanik Mart Kivastik ja Venemaa tipplavastaja Aleksandr Ogarev toovad suvel Viinistu katlamaja lavale oma versiooni eesti ajaloo ühest müstilisemast tegelasest Konstantin Pätsist. See ei ole tõde meie viimasest riigivanemast, vaid üks kujutlus ja visand mehest, kes lõi Eesti vabariigi ja kelle pilgu all libises Eesti pikaks ajaks Nõukogude okupatsiooni alla.

Uuslavastus “Pikse pill” uurib, mis juhtub siis, kui 21. sajandi täiskasvanud, iroonilised inimesed, kohtuvad oma esivanematega, kelle maailmapilt on hoopis teistsugune. Millest nendega rääkida? Kas ja kui palju saavad nad üksteisest aru? Mida on muinasrahval sellist, mida nutitelefoni ajastu inimene mõista ei suudagi? Lavastuse kõik dialoogid ja monoloogid lähtuvad Friedrich Reinhold Kreutzwaldi 1866. aastal kirja pandud „Eesti rahva ennemuistsetest juttudest”.

Näidendi autor ja lavastaja Damir Salimsjanov elab ja töötab Udmurtias. Tema sõnul pakub näidend võimalust vaadata, kuulata ja näha iseennast kõrvalt ja see annab kogu loole üldinimliku ja üleilmse mõõtme. Esietendus on 19. juulil Jäneda Pulli tallis. Kunstnik on Mae Kivilo, valguskujunda Priidu Adlas. Osades on vabakutselised näitlejad Jarmo Reha, Karl-Andreas Kalmet, Liisa Pulk ja Riina Maidre ning Ott Raidmets Pärnu Endlast.