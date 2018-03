Maamaksu tasumisel tuleks arvestada, et pühade ajal pankadevahelised maksed ei liigu

Seoses ülestõusmispühadega ei tehta pankadevahelisi ja rahvusvahelisi ülekandeid 30. märtsist 2. aprillini. Kuigi maamaksu tasumise tähtaeg on esmaspäeval, 2. aprillil, tuleb silmas pidada, et pankadevahelise makse õigeks ajaks kohale jõudmiseks on vaja makse teha neljapäeva, 29. märtsi tööpäeva esimeses pooles, teatas MTA.