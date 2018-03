Omavalitsused saavad aprillist taotleda raha sotsiaalteenuste tarvis

"Kohalikel omavalitsustel on esmatähtis ülesanne hoolitseda oma piirkonna inimeste toimetuleku ning heaolu eest," ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva. "Selle ülesande täitmiseks aitab riik omavalitsustel rahastada vajalike sotsiaalteenuste arendamist. Muutsime toetuse andmise tingimusi ja korda, et omavalitsustel oleks rohkem võimalusi täiendada oma piirkonnas pakutavaid sotsiaalteenuseid. Näiteks kaotasime ära nõude, et projektis peab partnerina kindlasti osalema ka KOV, kellel on arendatava teenuse pakkumisega juba varasem kogemus.“