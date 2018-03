Purtse jõe puhastab 17 miljoniga tõenäoliselt Pinnasepuhastuse OÜ

Purtse jõe, Kohtla jõe ja fenoolisoo jääkreostuse ohutustamise projekteerimis- ja ehitustööde riigihanke võitis Pinnasepuhastus OÜ, kuid pakkumiselt kõrvaldatud ühispakkujate Trev-2 Grupp AS-i ja AS-i Epler & Lorenz vaidlustuse pärast seatud esialgne õiguskaitse veel kestab, mistõttu ei ole jõutud lepingu sõlmimiseni, selgub kohtu- ja hankedokumentidest.

Eelmise aasta juunis keskkonnaministeeriumi välja kuulutatud Purtse jõe, Kohtla jõe ja fenoolisoo jääkreostuse puhastamise hanke võitis esialgu Trev-2 Grupi ja Epler & Lorenzi ühispakkumine, kuid Pinnasepuhastuse OÜ esitatud vaidlustuse alusel tunnistati ühispakkujate pakkumus kehtetuks ja hanke võitis hoopis vaidlustuse esitanud Pinnasepuhastuse OÜ.

Ühispakkujate pakkumuse kehtetuks tunnistamise põhjuseks olid pakkujate esitatud valeandmed ehk selgus, et ühispakkujate alltöövõtja Tšehhi SMS CZ s.r.o ei olnud tegelikult teinud töid, mida ühispakkujate pakkumuses esitleti.

Trev-2 Grupp ja Epler & Lorenz pöördusid Tallinna halduskohtusse, et tühistada ministeeriumi otsus, millega ühispakkujad hankest kõrvaldati. Kohus andis 13. veebruaril ühispakkujate kaitseks esialgse õiguskaitse ning keelas keskkonnaministeeriumil hankelepingut enne lõpliku lahendi jõustumist sõlmida.

26. märtsi otsusega aga jättis halduskohus ühispakkujate kaebuse rahuldamata, kuid jättis apellatsioonikaebuse esitamise tähtajani esialgse õiguskaitse jõusse.

Trev-2 Grupp AS-i juhatuse liikme Tarvo Kuuse sõnul ei ole ettevõte veel otsustanud, kas otsus edasi kaevata. "Ei ole praegu veel seisukohta, meil on majasisesed arutelud veel ees," ütles Kuusk.

Hanke eeldatav võitja Pinnasepuhastuse OÜ asutati eelmisel suvel ning selle omanikud on eri ettevõtete kaudu Jaanus Peet, Meeri Kompus, Rein-Erik Kaar, Taivo Täht, Raivo Rand, Aivar Tuulberg, Leho Alliksoo, Andres Pärloja ja Kristjan Mitt.

Purtse jõe, Kohtla jõe ja fenoolisoo jääkreostuse projekteerimis- ja ehitustööde hanke eeldatav maksumus on 17 miljonit eurot ning kogu projekti tarbeks on ministeerium planeerinud 21 miljonit eurot.

"Purtse jõgi ja selle ümberkaudne piirkond on klassikaline näide sellest, kuidas keskkonda korra narrides narrib see sind üheksa korda vastu. Ehk kuidas omal ajal teadmiste ja tahtmise puudumisel jõkke lastud solgi hilisem koristamine ja halva heastamine on väga keerukas ja muidugi ka kallis lõbu," ütles toonane keskkonnaminister Marko Pomerants 2016. aasta kevadel.

Piirkond on tugevalt reostunud Kohtla-Järve ja Kiviõli territooriumil tegutsenud põlevkiviõlitehaste tegevuse tõttu, teatas ministeerium. Põlevkiviõli tootmisega alustati 1920. aastatel ja põhiline reostamine toimus 1930.–1980. aastatel, mil tootmise käigus tekkinud reovesi suunati Kiviõli peakraavi kaudu otse Erra jõkke ning Kohtla-Järve kraavide kaudu Kohtla jõkke. 1958. aasta suveks oli seni puhas Purtse jõgi suures osas reostatud ja sealne veeelustik hävitatud.

Varem oli Purtse jõgi üks Eesti olulisemaid lõhejõgesid. Jõe seisund on aastatega küll paranenud ning jões on nähtud mõnes kohas uuesti ka lõhesid, ent suurtes lõikudes on jõestiku seisund endiselt kesine, näiteks Erra jõe kallastel olevad pigiväljad on siiani alles ning jõe põhjas on vedel naftasaadustega reostunud muda.

Projekti maksumuseks on planeeritud ligi 21 miljonit eurot, millest enamik saadakse Ühtekuuluvusfondist. Kava kohaselt peab töödega valmis saama 2022. aasta lõpuks.