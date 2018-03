Naastrehvide vahetamisega ei tasu kiirustada

Vane märkis, et Eesti klimaatilisi iseärasusi ja ilma suurt erinevust eri piirkondades arvestades on tehtud suverehvidele ülemineku aeg paindlikuks.

Vane märkis, et riik on sätestanud aja, millal enam ei tohi naastrehve kasutada. "See on alates 1. maist. Seda arvestab oma töös ka politsei- ja piirivalveamet. Enne 1. maid kedagi naastrehvide kasutamise eest ei karistata," ütles Vene.