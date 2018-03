Virukad võitsid teatriliidu auhindu loominguliste saavutuste eest

Salme Reegi nimelise auhinna võitis Rakvere päritolu Birgit Landberg koos Paul Piigiga. Landberg on lavastaja ja dramaturg lavastuses „Peks mõisatallis“ (Must Kast). Tegemist on tänapäevaselt särava ja intellektuaalse, värske ja provotseeriva vaatega Eesti ajaloole ja eestlase enesekuvandile.