Krõbedat pakast jätkub ka aprilli algusesse

Reede öösel on vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub ida- ja kagutuul 1–7 m/s. Külma on 5–10, kohati kuni 15 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega ilm. Eesti lõunapoolses osas on pilvisem ja sajab vähest lund. Puhub idakaare tuul 3–9 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus –1 kuni +3 kraadi.

Laupäeva öösel on vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub idakaare tuul 2–7 m/s. Külma on 5–10, kohati kuni 14 kraadi. Päeval on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub idakaare tuul 2–8 m/s. Sooja on 1–6 kraadi.

Pühapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub ida- ja kirdetuul 4–10 m/s. Külma on 2–8 kraadi. Päeval pilvisus tiheneb. Kagu-Eestist alates hakkab sadama lörtsi. Puhub ida- ja kirdetuul 4–10, rannikul kuni 12 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +4 kraadi.

Esmaspäeval suundub madalrõhkkond Venemaale ja selle lääneservas puhub meil tugev loodetuul kuni õhtuni, siis nõrgeneb. Öö on pilvine ning lume- ja lörtsihoogudega, päeval muutub taevas lääne poolt alates selgemaks ja sadu järk-järgult lakkab. Õhutemperatuur on öösel vahemikus –4 kuni +1, päeval –1 kuni +4 kraadi.

Teisipäeval liigub üle Eesti kõrgrõhuhari ja ilm on sajuta ning valdavalt selge taevaga. Öösel on külma 2–7, kohati kuni 10 kraadi, päeval on aga sooja 1–6 kraadi. Tuul puhub öösel läänekaarest, päeval pöördub lõunakaarde ja on mõõduka tugevusega.