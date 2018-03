Perspektiivis muudab tänapäevane õpikeskkond riigigümnaasiumis ja uus õppehoone Rakvere linna atraktiivsemaks valikuvõimaluseks nii potentsiaalsete uutele õpilastele, õpetajatele kui ka lastevanematele.

Kartus, et linna tekib kasutuseta, tühjalt seisvaid hooneid, on asjatu. Praegu ei ole ka Tallinna tänava õppehoone puhul otsuseid, millele uuele hoonele vastandujad võiksid tugineda. Puudub otsus, et Tallinna ülikooli Rakvere kolledž sinna hoonesse ei tule. Seoses Arvo Pärdi nimelise kontserdimaja ehitusega on tarvis ümber paigutada nii uut vormi leidev avatud noortekeskus kui ka linna maadlushuvilised. Uusi ruume on tarvis ka Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Kojal. Paremaid lahendusi seltsitegevuseks ootavad linna eakate ühingud. Lisaks näeb linn täiendavat võimalust uute teenuste pakkumiseks koostöös kolmanda sektoriga (linnal puudub praegu dementsete päevahoid). Kõiki eelpool nimetatud organisatsioone vaevab praegu ruumikitsikus või sobilike ruumide puudumine. Lahendamata on ka mittestatsionaarse õppevormi tulevik (Rakvere täiskasvanute gümnaasium tegutseb pikemat perioodi üüripinnal). Välistada ei saa ka hoone müüki erasektorile, kui sellega tekib linnaruumi uut väärtust. Kõiki neid otsuseid saab langetada alles pärast riigigümnaasiumi ehitamiseks vajalikke otsuseid ning selle pinnalt tehtavat ruumilahenduste analüüsi.

Mõistame, et tegemist ei ole lihtsa otsusega, kuna riigigümnaasiumi loomine puudutab otse või kaude pea kõiki elanikke ja uus koolihoone jääb Rakvere linnapilti järgmisteks sadadeks aastateks. Praeguks on avalikkusele detailplaneeringu eskiisi tutvustatud. Kõiki teadaolevaid ja projektiga seotud aspekte on huvilistele tutvustatud. Volikogu komisjonid ja koolide eestvedajad on kohusetundlikult teinud oma tööd. Kõikidele huvitatutele on tagatud juurdepääs informatsioonile ja osavõtt komisjonide tööst. Järgmine samm on planeeringu vastuvõtmine Rakvere linnavolikogus.

Kehtiv üldplaneering lubab Rakvere linnal hoonestada ajaloomälestise (teises maailmasõjas hukkunute ühishaua) L. Koidula tänava äärset ala, mis niikuinii lõikaks läbi vaate Alar Kotli koolimajast Kastani puiesteele. See ruumistruktuur, mis pärineb 1930. aastatest, ei ole linna üldplaneeringusse sisse kirjutatud.

Linna üldplaneeringuga on määratud põhivaatekoridorid ja riigigümnaasiumi asukoha puhul on detailplaneeringus arvestatud vaatekoridoridega. Neid ei ole linn välja mõelnud. Üldplaneeringuga kehtestatud vaatekoridorid on kinnitatud koostöös muinsuskaitseametiga.

Mure liikluskorralduse ümbertegemise pärast seoses uue hoone rajamisega on mõistetav, kuid esmane liiklusuuring kinnitab, et liigselt muretsema ei peaks. Vajaduse tekkides saab luua uue läbimurde – vabadussamba ja teises maailmasõjas hukkunute ühishaua vaheline läbimurre ei nõua detailplaneeringu tegemist, seda saab projekteerida ning ehitada.

Kurvastav on lugeda, et ei usuta, et arhitektuurilises mõttes on võimalik luua uut, moodsat ja linnapilti rikastavat head arhitektuuri (näiteks multifunktsionaalne nüüdisaegne väljak).