Ida-Viru päästjate keeleõpe läks vett vedama

Päästeameti Ida päästekeskuse juhi Ailar Holzmanni sõnul ei lase Päästeamet oma töötajaid nii kergekäeliselt ära. „Oleme üks meeskond ning hoiame üksteist. Paraku on päästja eesti keele oskus seadusest tulenev kohustus, aga mis annab võimaluse minna õppima päästekooli, osaleda täiendkoolitustel ja kursustel, teha koostööd päästesündmuse lahendamisel koostööpartnerite ja abivajajatega, viia läbi ennetustööd, lugeda ja mõista asutusesiseseid töökorralduse regulatsioone, sisekommunikatsiooni teateid ja palju muud. Piisaval tasemel keeleoskus peab olema aga inimese enda soov ja tahe ning päästjate vabastamine keelenõuete tõttu näitab seda, et hoolimata võimalustest õppida eesti keelt ei ole see soovitavat tulemust toonud“, märkis Holzmann ja lisas, et sõnul on keeleoskus oluline vajadus. „Päästja elukutse on viimastel aastatel oluliselt muutunud. Päästja peamine ülesanne on ühiskonnas tagada turvatunne ja keeleoskusest võib sõltuda inimese elu."