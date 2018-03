Koit Toome esitab Vihulas Jaak Joala aegumatuid laule

Toome rääkis, et kuigi nad on selle kavaga ringi rännanud kümme aastat ja andnud 300 kontserti, on Vihulas toimuv üks vähestest sel aastal.

Toome, kellel on erakordne võime esitada hingestatud viise Jaak Joalaga sarnaselt, kinnitas, et õpetajast sõbra ilusaid laule pole keeruline laulda. “Vastupidi, hoopis mugav, kuna meil on sama hääleulatus. Need lood oleks nagu mulle kirjutatud. Originaalhelistikku ma ei muuda,” ütles Toome. Ta lisas, et talle meeldib väga neid kauneid laule esitada, see on mõnus vaheldus igaõhtustele kontsertidele.