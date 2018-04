Loomakaitsjad paluvad abituna näivad hülgepojad rahule jätta

Praegu on looduses kätte jõudnud aeg, mil hülgepojad lahkuvad oma sünnipaikadest ja hakkavad iseseisvalt toituma, teatas loomakaitse liidu esindaja. “Abitutena näivad hülgepojad ei vaja reeglina abi ja inimestel pole vaja sekkuda. Kindlasti ei tohi enda ohutust silmas pidades neid silitada ja koerad peaksid rannikualadel rihma otsas hoidma, sest koerad on hülgepoegadele ohtlikud.”

“Massiliselt pole hülgepojad tänavu inimestele silma jäänud ja meile on teada antud vaid ühest pojast, keda arvati hädas olevat,” ütles ELL-i Põhja-Eesti regiooni juht Katrin Lehtveer. “Hülgepojad võivad abi vaja rahvarohketes randades ja seda eelkõige inimese enda eest. Näiteks suuremad koerad võivad hülgepoegi pureda ja seetõttu palume koeraomanikel oma lemmikud rannikualadel kindlasti rihma otsas hoida.”

Kindlasti palutakse teada anda aga sellistest hülgepoegadest, kes sõidetee poole ukerdavad või tiheasustusalal segadust tekitavad. Ise looma teisaldama hakata pole soovitatav, sest hülgepojad on ohtlikud.

“Hülgepojad on kiskjad, kes kasutavad oma teravaid hambaid kõhklematult enesekaitseks. Jõudu on neil hädisest olekust hoolimata piisavalt ja halvemal juhul võivad nad ka näpu otsast hammustada,” kõneles ELL-i juhatuse liige Kadri Võrel. “Lisaks raskele traumale võib hülge hammustusest sattuda inimese organismi selline bakter, mille ravi on äärmiselt keerukas ja vaevanõudev.”