Jäämurdjad on Soome lahel laevu aidanud 74 korral

Lahes on jääolukord raske Sillamäe sadama piirkonnas, kus jäämurde distants on 25-30 miili, ütles veeteede ameti pressiesindaja. Kunda sadama piirkond on praegu jäävaba ja sealset sadamat külastavad laevad jäämurdja abi ei vaja, samas Sillamäe sadamat külastavad laevad vajavad enamjaolt jäämurdja abi.