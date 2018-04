Lähipäevad toovad nii 12 külma- kui ka 15 soojakraadi

Kolmapäeva öösel on vähese pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Tuul pöördub läänekaarest lõunakaarde 2-8 m/s. Külma on 2-8, Põhja-Eestis kuni 12 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Õhtul sajab Lääne-Eestis vihma. Puhub kagutuul 4-10, õhtul saartel puhanguti 14 m/s. Sooja on 2-7, Lõuna-Eestis kuni 11 kraadi.

Neljapäeva öösel on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Puhub kagu- ja lõunatuul 4-10, öö hakul rannikul puhanguti 14 m/s. Sooja on 1-5, Lõuna-Eestis kuni 7 kraadi. Päeval on pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Puhub kagu- ja lõunatuul 4-10 m/s, õhtu poole pöördub alates saartest edelasse. Sooka on 7-12, Lõuna-Eestis kuni 15 kraadi, meretuulega rannikul kuni 5 kraadi.