Politsei otsib hooldekodust lahkunud Jelenat

Kuna Jelenal on suhtlemisraskusi, ei ole tal mobiiltelefoni, mistõttu on temaga kontakti võimatu saada, niisamuti pole võimalik ka tema asukohta positsioneerida.

Jelena lähedastega suheldes selgus, et ta võib liikuda Kohtla-Järve või Kiviõli piirkonnas. Samuti ei ole välistatud ka see, et ta võis suunduda Tamsalusse, kuna tema viimane elukoht oli seal.