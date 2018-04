Simuna Ivax kingib Virumaa suurperedele 100 piletit EV 100 muusikasündmusele „Klaveriloomad. Elu muusikas“

Kingituse suurperedele annavad üle Hans Kruusamägi ja Maris Kõrgmäe. Piletite vastuvõtjaks on MTÜ Lääne-Virumaa Suurte Perede Ühenduse esindaja ja juhatuse liige Reet Lainla ja juhatuse liige Aili Toming.

Klaveriloomade autor Katri Rebane on ise pärit seitsmelapselisest perest ja on 20 aastat töötanud lastega, õpetades neile klaverimängu ja armastust muusika vastu.

“Mulle on väga oluline, et ka suurtest peredest pärit lapsed saaksid võimaluse arendada oma muusikalisi andeid, seetõttu oleme väga tänulikud, et Simuna Ivax ja Hans Kruusamägi sellise kingituse lastele teevad,” sõnas Rebane.