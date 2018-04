Diivani põlema süüdanud tütarlaps klohmis järgmisel päeval õpetajat

Tegemist on sama tütarlapsega, kes eelmisel päeval ehk 25. veebruaril oli süüdanud õppekeskuses diivani.

Õppekeskuse direktor Pille Vaiksaar rääkis, et neile satuvad lapsed mitmesugustel põhjustel. On ka selliseid, kes mõnes teises riigis oleks võibolla hoopis pikaajalisel haiglaravil.

Nimetatud tütarlaps on praegu kooli töötajate tavalisest suurema tähelepanu all. Vaiksaare sõnul käibki Eestis diskussioon, kas kõik lapsed sobivad kinnises lasteasutuses ühe katuse alla või peaks vastavalt laste vajadustele looma erinevaid spetsialiseerunud asutusi, kus on vajaliku väljaõppe saanud töötajad.