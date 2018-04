Euroopa liitlasvägede ülemjuhataja külastas Tapal teenivaid liitlassõdureid

„Erinevate riikide koostöö liitlaste lahingugrupi koosseisus on selge näide NATO pühendumusest artikkel viiele, mis sätestab, et rünnak ühe liikmesriigi vastu on rünnak kõigi liitlaste vastu,“ ütles kindral Scaparrotti. „NATO eelpaigutatud lahingugruppide abil saame me harjutada nii, nagu me reaalses olukorras vastase vastu astuksime – ühiselt, võimekalt ja lõimitult,“ lisas ta.