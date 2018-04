Tervis kõigile: maailmas tähistatakse tervisepäeva

"Eesti on teinud mitmeid olulisi edusamme. Eestis on hästi toimiv ravikindlustussüsteem ja suur osa vajalikke terviseteenuseid on kättesaadavad enamusele elanikkonnast, kellele ei kaasne sellega olulisi kulutusi. Samas osale Eesti inimestest ei ole endiselt vajalikud terviseteenused kättesaadavad või kaasnevad nende teenuste saamisega suured kulud. Tervis on meie olulisim vara. Seega Eestis saab ja peab parema tervise ja heaolu tagamiseks tegema rohkem – suurendama kindlustuskaitse ulatust, et vähendada inimeste sattumist majandusraskustesse suurte ravikulude tõttu," ütles Kasekamp.