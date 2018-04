Lääne-Virumaa töömess: töökohti jagub, aga pakutav pole hea

Kalju on jõudnud teha töömessile juba tiiru peale ja uurib Rakvere haigla vabade töökohtade kohta. 60-aastane elupõline põllumajandustöötaja on erialalt agronoom ja töötanud aastaid masinate peal. Mõni aeg tagasi soovitas praegune tööandja tal silmad lahti hoida ja nii ta töömessile tuligi. "Siin on silma jäänud tühjus. Tööd on küll, kuid see on liiga lahja,” sõnas mees. Tema sõnutsi tööandjad palganumbri avaldavad, kuid see on väikene. “Alla miinimumi ei taha keegi palka saada. Mõnes kohas võiks sellegi kätte saada,” sõnas Kalju pakutava kohta. Ta nendib, et sobivat ta siiski ei leidnud, hing ihkab pigem ekskavaatori rooli.