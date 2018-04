Ilmar Tomusk võitis Kadrina lugudega Nukitsa

Nukitsa parimaks kirjanikuks tunnistati Ilmar Tomusk sarjaga "Algaja ajaränduri seiklused" ja "Seiklused paralleelmaailmas". Need teosed tõid parima kunstnikuauhinna ka Hillar Metsale.

Lastekirjanduse keskuses toimunud auhinnapeole oli lisaks võitjatele kutsutud 70 hääletuses osalenud last üle Eesti, kes valiti loosi teel ja vastavalt maakonnas või linnas hääletanute arvule.

Kõige rohkem hääletajaid oli Tallinnast (889), ka Lääne-Virumaa lapsed tegid ilusa tulemuse, olles maakondade arvestuses hääletajate arvu poolest esirinnas. Siin andsid oma hääle 493 last.

Nukitsa konkurss on Eesti lastekirjanduse keskuse üle aasta korraldatav lugejaküsitlus, kus lapsed hindavad kahe viimase aasta jooksul ilmunud algupäraseid lasteraamatuid. Võitjad saavad auhinnaks Nukitsa pronkskuju, kolm edukamat kirjanikku-kunstnikku Kultuurkapitali toel ka rahalise preemia.

Ilmar Tomusk on rääkinud, et võiduraamat sai alguse Heeringa nimest. Nimelt oli 1980ndatel oli ühel Lääne-Virumaa füüsikaõpetajal selline hüüdnimi. „Mulle tundus see päris hea ära kasutada,” sõnas Tomusk.

Raamatu tegelased, kaheksanda klassi tüdrukud Anette ja Mariliis, on füüsika suhtes hästi skeptilised, nad lausa vihkavad seda. Kuniks nad saavad võime muuta minevikku ja koos sellega olevikku-tulevikkugi. Raamatut lugedes jääb mulje, et selle tegevuspaigaks on Kadrina, mis olnud kunagi autori elukoht. Tomusk on seda ka kinnitanud.