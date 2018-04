Video ja galerii: renessansipäevadel tantsiti tänapäevast välja

Tartu vanatantsuansambli Saltatriculi liige Janno ütles, et temal tekitavad renessansiaja tantsud teises ajas olemise tunde. Mees, kes tantsib juba seitsmendat aastat, ütles, et teeb seda mitmel põhjusel. „Vastus on see, et ma saan. Ühest küljest on see midagi täiesti teistsugust igapäevast. Tantsimine on istuvale tööle märkimisväärne vaheldus. Teine põhjus on see, nagu on öelnud ka teadlased, tantsimine parandab mälu. See seltskond, kes meil koos käib on eriline, meil on omavahel huvitav. See on nagu seltskondlik läbikäimise vorm,“ rääkis mees, kes töötab arvutispetsialistina. Janno sõnutsi harjutavad nad gooti, renessansi ja ka baroki tantse.