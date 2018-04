Kaitseväe keskpolügoonil ületati pioneeride seatud takistusi

Kapten Aigar Allika 1. jalaväebrigaadi pioneeripataljonist selgitas, et kokku on üles seatud üheksa takistust. Lisaks tankitõrjekraavile veel pinnasetõke, barrikaadid, vaitõke, betoonist takistus ja lõpuks metsateele taganeva “vaenlase” kiiruga langetatud puud.

Liitlaste tunnustuse pälvis kerglahingumasina Sisu XA sohver, kes proovis 80 sentimeetri kõrgust betoontakistust ületada. Roomikmasinatele on see jõukohane, kuid ratastega Sisul on oht sillad lõhkuda. Aga meie kaitseväelane sai sellega hakkama.

Allika sõnul on kõige tõhusam barrikaad kolmnurkse kujuga, teravik vastase poole suunatud. Vaitõke, milles ohtralt okastraati, on mõeldud jälle kergemate lahingumasinate ja jalaväe peatamiseks. Selle takistusega sai pioneeride tank hakkama. Paraku takerdus okastraat roomikute külge ja et mitte masinat lõhkuda, tuli see enne edasiliikumist eemaldada.