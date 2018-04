Jalgpalliliit ootab lapsi vutilaagritesse

Esimene laagrinädal toimub 18.–21. juunini ja teine 30. juulist kuni 3. augustini. "Kuupäevad erinevad sel aastal veidi varasematest, sest koolid lõpetavad 12. juunil ja meie sooviks on laagrit alustada ikka esmaspäevast, aga otsustasime laagrile järgneva pühadenädalavahetuse tõttu juunikuus toimuva laagri lõpupäevaks teha neljapäeva. Augusti laager on tavapärasemast nädal varem, sest 15. augustil on A. Le Coq Arena seoses UEFA Superkarika toimumisega hõivatud," rääkis muudatustest suvelaagrite projektijuht Martti Pukk.

Laagreid võõrustavad meie maakonnas Tamsalu, Vinni ja Kunda. Osalema on oodatud 2006.–2011. aastal sündinud poisid ja tüdrukud, mõnedes laagrites on sünniaastateks 2007–2011. "Täiesti uued laagrid on juunis Otepää laager ainult tüdrukutele ja augustis Kunda," sõnas Pukk.

Suvelaagrite eesmärgiks on tuua rohkem noori spordi ja jalgpalli juurde, tugevdades samal ajal ka laste tervist ning arendada kehalisi ja vaimseid võimeid. Võit ja võidu saavutamine tähtsust ei oma. Kõikides laagrites on juhendajateks jalgpalliliidu poolt hoolikalt valitud ning koolitatud noortetreenerid, kelle eesmärgiks on tagada kvaliteetse treeningu ühildamine laste mängulõbuga.

Laagri plaan näeb ette, et kõikidel päevadel toimuvad tegevused kellaaegadel 9.30–17. Laagri viimane päev, reede, algab samuti kell 9.30 ning lõpeb kell 13. Laagripäev on jaotatud osadeks: hommikuti kerge treening, millele järgnevad lõunasöök ning erinevad mängud pärastlõunal. Laagri lõpus jagatakse väikeseid auhindu või diplomeid, mille lapsed saavad endale mälestuseks lõbusast suvenädalast.

Lisaks toimub ühepäevane ekskursioon Tallinnasse, mis algab tegevustega EJL-i treeningväljakutel kella 11.30 paiku ja lõpeb A. Le Coq Arenal orienteeruvalt kell 17. Kaugemate laagrite lapsed toimetatakse Tallinnasse ja tagasi bussidega. Lastel on võimalus kohtuda professionaalsete jalgpalluritega, saada neilt inspiratsiooni ja näha oma kangelasi lähedalt.

Ühe laagri osavõtutasu on 80 eurot. Hinna sisse kuulub jalgpallivarustus, mis sisaldab lühikeste varrukate ning mängija eesnimega särki, lühikesi pükse ja kedrisid firmalt Nike, vett ja puuvilju kogu päeva jooksul, sooja lõunasööki, ekskursioonipäeva A. Le Coq Arenale, diplomit ja meeneid. Kui lapsevanem soovib lapse registreerida lisaks juunile ka augusti laagrisse, siis teine laager maksab 63 eurot ja augusti laagrisse registreerimisel tuleb sellisel juhul kasutada juuni laagri kinnituskirjas olevat sooduslinki.