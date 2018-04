Lääne-Virumaalt otsitakse konkursiga koduveinitšempionit

Eesti Väikepruulijate Liidu juhatuse liikme ja koduveini konkursi eestvedaja Tiina Kuuleri sõnul alistatakse tänavusel konkursil tuhandenda konkursile esitatud veini maagiline piir. “Selle erilise sündmuse tähistamiseks otsustasime, et vein või siider, mis jõuab korraldajate kätte konkursi ajaloo tuhandendana, saab eriauhinna,” ütles Kuuler, jättes täpse auhinna esialgu saladuseks. “Täna on veel Lääne-Virumaa kodupruulijatel võimalus konkursi tunandenda veini aunimi endale saada.”

Läbi ajaloo on kõige rohkem koduveine ja -siidreid konkursile laekunud Harjumaalt, kokku 380, teisel kohal on Tartumaa 75 veiniga, kellele järgnevad Pärnumaa 41 ja Saaremaa 31 veiniga. Kõige rohkem on seitsme aasta jooksul esitatud konkursile õuna- ja õunapõhiseid veine, kokku tervelt 380. Toorainetest järgnevad ootuspäraselt 182 veiniga erinevat värvi sõstrad ja tikrid. Mõnevõrra üllatuslikult on Eesti koduveinimeistrite kolmas lemmik rabarber, mille populaarsus on kasvanud kiiresti just viimasel viiel aastal.