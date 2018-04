Keskkonnaministeerium alustas Alutaguse rahvuspargi loomist

Sel aastal on olnud keskkonnaministeeriumi, keskkonnaameti, Ida-Virumaa omavalitsuste ja kohalike elanike vahel mitmeid kohtumisi, kus on arutatud Alutaguse rahvuspargi loomise ideed. "Oleme saanud nendelt kohtumistelt positiivset tagasisidet, mistõttu soovime rahvuspargi loomise ideega edasi minna," sõnas Kiisler.

Rahvusparki soovitakse luua olemasolevate kaitsealade baasil. Alutaguse loodavasse rahvusparki kuuluvad Puhatu, Agusalu, Muraka ja Selisoo looduskaitsealad, Kurtna, Smolnitsa, Jõuga, Struuga ja Mäetaguse maastikukaitsealad, Narva jõe ülemjooksu hoiuala ning Iisaku parkmetsa kaitseala. Kavandatava rahvuspargi pindala on 43 568 hektarit. Kogu ala on praegu juba kaitse all ning piirangute ulatus rahvuspargi loomisega ei kasva. Loodav rahvuspark on kavandatud valdavalt riigimaale, mida on kokku 42 627 hektarit.