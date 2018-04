Lurichi monumendi avamiseni jääb paar nädalat

Monumendi aluseks on Amandus Adamsoni poolt loodud kuulsaim skulptuur Lurichist, 1903. aastal valminud "Tšempion".

Skulptuuri ja selle paigaldamisega seotud tööde kogumaksumus on 110 000 eurot, millest 60 000 eurot tuleb Väike-Maarja vallalt.

Vallavanem Indrek Kesküla lausus, et vajaminevast summast on veel pisut puudu, kuid läbirääkimised võimalike toetajatega kestavad. "Vilgas töö käib tegelikult igal rindel: nii arhitektide, sponsorite, rahvusringhäälingu, ehitajatega kui ka kõikide teistega," märkis ta.

Kesküla sõnul on toetajatelt ja sponsoritelt kogutud praeguseks umbes 16 500 eurot. Osaliselt on toetanud monumendi valmimist ka hasartmängumaksu nõukogu. "Vajaminevast summast tuleb veel koguda 15 000 – 20 000 eurot. Loodame, et saame selle summa kokku," lausus vallajuht.