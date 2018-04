EAS toetab Eisma sadama arendamist

Eisma sadamas süvendatakse projekti järgi sadama faarvaatrit ning akvatooriumi, mis on selle sadama suured kitsaskohad, sest praegu ei ole suurematel alustel seal võimalik peatuda. Süvendamine võimaldab sadamal vastu võtta suurema süvisega aluseid, mis saabuvad naaberriikidest.

EAS-i juhatuse liikme Sigrid Harjo sõnul on toetuse eesmärgiks aidata kaasa tervikliku väikesadamate võrgustiku loomisele Eesti rannikul, kus sadamateenuste kättesaadavus on tagatud iga 30 meremiili tagant. “Sellise tihedusega sadamavõrgustik võimaldab harrastusmeresõitjatel mõistliku pikkusega päevateekonnaga Eesti vetes liikuda nii, et oleks võimalik sadamas ööbida,” selgitas Harjo.