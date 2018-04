Rakveres anti aasta jooksul tasuta õigusabi 212 inimesele.

Abi saanute tagasiside projektile on hea – ligi 90% 800-st justiitsministeeriumi poolt küsitletud inimesest olid teenusega rahul või väga rahul. Keskmine õigusnõustamise aeg jääb alla kahe tunni, mis näitab, et esimeste tasuta tundidega leiavad lihtsamad ning tüüpilisemad juhtumid lahenduse.

"Esmase õigusnõustamise süsteemi eesmärk on see, et inimesed tunneksid paremini oma õigusi ja kohustusi. Põhiseadusest tulenevaid õigusi on võimalik aga tõhusalt kaitsta siis, kui inimesed on nendest õigustest teadlikud," selgitas justiitsminister Urmas Reinsalu tasuta õigusabi projekti vajalikkust.