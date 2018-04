Uued Regionaalmaasikad leidsid omaniku

"Mul on suur rõõm ja au tunnustada neid inimesi, tänu kellele on elu Eestis paremaks läinud. Nende inimeste panus, millega toetatakse piirkondade arengut, tõstetakse kodukoha mainet ning luuakse uusi töökohti, on hindamatu," ütles riigihalduse minister Jaak Aab. "Regionaalmaasika konkurss on loodud selleks, et juhtida tähelepanu piirkonna arendajatele, märgata neid tegusid ja pakkuda tunnustuse kaudu innustust ka teistele. Sel panusel on väga oluline regionaalpoliitiline mõõde."