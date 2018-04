Valimisperiood koondatakse kava järgi ühte nädalasse

Lisaks tahetakse muudatusega kasutusele võtta elektrooniline valijate nimekiri, mis laiendab valija hääletamisvõimalusi. Kuna valija andmed on olemas elektrooniliselt, mitte paberkandjal, saab valija edaspidi hääletada elukohast sõltumatult kõigis oma ringkonna valimisjaoskondades.

Põhiseaduskomisjoni esimees Marko Pomerants selgitas, et kehtiva seaduse kohaselt kestab hääletusperiood ühe nädala neljapäevast teise nädala pühapäevani. Selle sees on kolmepäevane auk enne valimispäeva, et väljaspool kodust valimisringkonda antud paberhääled kohale jõuaksid. Edaspidi sellise augu vajadus puudub, sest elektroonilise nimekirja puhul saab ümbrikuhääled arvesse võtta kohe valimisjaoskonnas. "Inimene ei ole niivõrd sunnismaine, sest ta ei pea enam minema konkreetsesse raamatukokku või rahvamajja, vaid saab hääletada kõigis oma valimisringkonna jaoskondades," sõnas Pomerants.