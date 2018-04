Omavalitsused saavad Innovest toetust taotleda sotsiaalteenuste arendamiseks

Innove tööelu keskuse juhi Ülle Luide sõnul on kohalikel omavalitsustel hea võimalus avanevast voorust toetust taotleda abivajajatele vajalike teenuste osutamiseks: "Projektide raames saab pakkuda näiteks koduhooldus- või tugiisikuteenust, käivitada päevahoiu või palgata isiklikud abistajad. Võrreldes eelmise taotlusvooruga on muutunud ka taotlemistingimused lihtsamaks ja omavalitsustele sobivamaks," nendib Luide ja ootab omavalitsuste esindajaid infopäevadele, kus täpsemalt taotlemist tutvustatakse.

Taotlusi on oodatud Innovesse esitama kohaliku omavalitsuse üksused või maakondlikud omavalitsuste liidud.

Taotlusvooru eelarve on kokku 7 000 000 eurot. Toetust saab taotleda 50 000 kuni 500 000 eurot projekti kohta. Toetuse osakaal on kuni 75% abikõlblikest kuludest, vähemalt 25% on omavalitsuse omaosaluse määr.