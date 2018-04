Siil toob Väike-Maarjasse madina

Õppuse esimesel etapil harjutavad Kaitseliidu kergejalaväekompaniid ja korrakaitseüksused koos politsei- ja piirivalveametiga sisejulgeolekuülesannete täitmist, sealhulgas naiskodukaitse toel elanikkonna evakuatsiooni. Õppusel on naiskodukaitse üks olulisem ülesanne korraldada evakuatsioonipunktide rajamist ja sealset tegevust.

Oma haripunkti jõuab õppus Kirde-Eestis 4.–6 maini, mil Rakveres, Jõhvis, Väike-Maarjas, Türil ja Jõgeval on väljas suurel hulgal kaitseliitlasi ja ka teiste ametite esindajaid. Peamiseks tegevuseks on objektide valve, samuti korraldavad politsei- ja piirivalveamet ning Kaitseliit ühispatrulle ja seavad üles vaatluspostid.

Õppuse korraldajad panevad kodanikele südamele, et kui keegi leiab õppuse alalt eseme, mille puhul tekib kahtlus, et see võib olla ohtlik (näiteks lõhkemata jäänud lõhkepakett või muu taoline), siis kindlasti ei tohi seda ise puutuda. Kahtlase eseme leidmisel tuleb meelde jätta selle asukoht ja teavitada sellest kaitseväelasi või kaitseliitlasi või helistada numbril 112.