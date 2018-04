"Püüame tähelepanu saada ja soovime ikkagi endast märku anda, et allkirjastada ametiühingu tunnustamisleping või vähemalt saada kinnitust, et tööandja seda teeb," lausus Turus kohapeal viibiv Eesti Ametiühingute Keskliidu (EAKL) organisatsioonisekretär Artjom Arhangelski. "Nõudmised ei ole mitte midagi müstilist."

Arhangelski selgitas, et nende soov on lihakombinaadi ametiühingu tunnustamise kõrval saada kinnitust, et tööandjal ei ole pretensioone käimasoleva streigi suhtes ja nad nõustuksid astuma läbirääkimistesse kollektiivlepingu sõlmimise osas.

Rääkides soovitud palgatõusust Rakvere lihakombinaadis märkis Arhangelski, et tööandja on küll teinud omapoolsed ettepanekud, kuid seda mitte läbi ametiühingu, vaid otse töötajatele. "Kõigiga on sõlmitud eraldi töölepingumuudatused. Meie poolt pakutuga nad ei ole nõustunud aga arvestades praegust olukorda oleme sellega hetkesituatsioonis rahul. Tõsi, see ei ole see, mis tegelikult töötajaid rahuldaks," lisas ta.