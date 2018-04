Verekeskus kutsub virulasi verd loovutama

Regionaalhaigla verekeskuse tootmisjuht dr Erna Saarniit rääkis, et johtuvalt haiglate tellimustest on viimasel ajal eriti suur nõudlus reesusnegatiivse vere suhtes, kuid täiendamist vajavad ka kõigi teiste veregruppide verevarud.

"Kõik endast ja teistest hoolivad inimesed on väga oodatud. Loovutades verd, saame olla kindlad, et Eestis on piisavad varud, et päästa kõikide abivajajate elusid, sest õnnetuste ja ootamatute saatusekäänakute eest ei ole meist keegi kindlustatud," lausus ta.