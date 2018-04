Rakvere panustab heakorratöödesse

Rakvere linnavalitsuse teedeinseneri Lennart Korbe sõnul on linn alustanud avariiohtlike löökaukude likvideerimisega ja tegelenud sellega juba alates märtsi keskpaigast. Kui ilmad lähevad püsivalt soojaks, saab alustada suuremate remonttöödega.

Parandatakse sõiduteede enam lagunenud kohad, korrastatakse kaevuümbruste ja torustike äravajumised. "See töö peaks põhiliselt toimuma ajavahemikul alates püsivalt soojade ilmade saabumisest aprillis kuni maikuu lõpuni. Kevadel püütakse tänavate remonttööd linnas ära teha võimalikult ruttu, edasi teostatakse parandustöid vastavalt vajadusele," selgitas Korbe.

Sõiduteede puhastamisega tolmust alustatakse loodetavasti selle nädala lõpus. Lennart Korbe sõnul on tööde kestus orienteeruvalt 7–10 päeva aprillist mai alguseni ja edaspidi regulaarselt 2-3 korda kuus kuni novembri lõpuni, nii kaua kuni ilmad võimaldavad. Vaakumimuriga saab puhastada peamiselt kesklinna tänavaid, kus on välja ehitatud rentslid koos äärekividega.

Linnaaednik lubab, et kui ilm ei muutu, kaunistavad hiljemalt 23. aprillil linnapilti ka tulbid. Kui ilm muutub ja sajab lund, lükkub lillede istutamine edasi, kuna lumi rikub taimed ära. Rääkides tulpide värvidest, selgitas Anu Otsma, et lähtub värviteooriast – mida suurem ruum, seda kontrastsemad taimekompositsioonid ja jõulisem värv. "Siiani oleme kasutanud tulpe keskväljakul ja promenaadil, sel aastal tulevad tulbid ka Targa Maja ette," lubas Otsma. Ka lilleklumpidesse on suveks oodata uusi ja erilisi taimi – näiteks kannat näeme Rakvere linna haljastuses tänavu esmakordselt.