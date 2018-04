Arkna risti lähedal hukkus autolt löögi saanud naine

Esialgsetel andmetel hakkas 33-aastane naine teed ületama, et jõuda Kunda–Rakvere bussile. Bussipeatusesse oli teda toonud traktoriga abikaasa, kes nägi toimunud liiklusõnnetust pealt.

Politseinikud tuvastasid, et sõiduki juht oli kaine ja omab vastava kategooria juhtimisõigust. Tee sündmuskohal oli kuiv ja nähtavus hea.

Ida prefektuuri operatiivjuht Joel Alla avaldab kaastunnet hukkunu lähedastele. "Kokkupõrkel sõidukiga on jalakäija alati nõrgem pool, mistõttu tuleb tal olla eriti tähelepanelik. Ükski liikleja ei tohiks endale lubada kiirustamisest ja muudest teguritest tingitud eksimusi, sest kahjuks võib see väga rängalt maksma minna. Nii nagu autojuht enne iga manöövrit, peab ka jalakäija enne iga sammu liikluses veenduma selle ohutuses, vaid nii saab igaüks enda poolt teha kõik, et alustatud teekond ohutult kulgeks," ütles Joel Alla.