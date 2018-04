Spaaliit tänas vabatahtlikke päästjaid uhke kingitusega

Eestis on üle 3000 vabatahtliku päästja, kes juba täna reageerivad 25 protsendile kõigist väljakutsetest ning kelle osakaal ennetus- ja päästetöödel tõuseb jätkuvalt. "Päästeliidul on siiralt hea meel, et lisaks kangelastele märgatakse ka nende perekondi, keda võib julgelt vabatahtliku pääste tugisüsteemiks pidada," lausus Päästeliidu nõukogu esimees Rait Killandi. "Olukord, kus üks pereliige on liiga sageli kodunt eemal, eeldab kodusolijailt võimet näha suuremat pilti ja kodanikuühiskonna mõistmist. Seetõttu ongi spaaliidu kingitus märgilise tähendusega, sest tunnustab ka vabatahtlike päästjate tagalat."