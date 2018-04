Ida prefektuuri kriminaalbüroo organiseeritud ja raskete kuritegude talituse juht Rainet Juuse märkis, et pühapäeval kell 8.40 ajal leidis juhuslik mööduja Pärna tänaval 15-aastase tüdruku surnukeha, hukkunul oli mitmeid noahaavu. "Kohtla-Järve on turvaline linn ja noore inimese tapmine on väga erakordne. Teeme kõik endast oleneva, et juhtum lahendada," ütles Juuse.