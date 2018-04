Riigieksamid saavad avapaugu

Innove poolt 2018. aastal läbiviidavatele riigieksamitele on esialgsetel andmetel registreerunud 10 501 eksaminandi, kellest 8002 on gümnaasiumiõpilased, 888 gümnaasiumi varem lõpetanud ning 1611 kutseõppeasutuste õpilased.

Võõrkeele riigieksami puhul on õpilasel kolm valikuvõimalust. Õpilane võib sooritada Innove koostatava inglise keele riigieksami, mille eduka läbimise korral antakse õpilasele B1- või B2-keeleoskustase. Võõrkeele eksamiks sai valida ka Innove vahendatud rahvusvahelise prantsuse, saksa või vene keele eksami, mille sooritamisel saab õpilane rahvusvaheliselt tunnustatud keeleoskuse tunnistuse. Eksamina läheb arvesse ka varem sooritatud rahvusvaheline keeleeksam, kui see on tehtud vähemalt B1-tasemele.