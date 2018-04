Galerii: eksamiperiood sai avalöögi eesti keele riigieksamiga

Täna hommikul kell 10 sai eesti keele eksamiga alguse riigieksamite periood. Rakvere reaalgümnaasiumi noored on eksamiks valmis. Enne kui läks tööks, rääkis haridus- ja teadusminister Mailis Reps noortele raadio vahendusel, et praeguses ühtaegu huvitavas ja heitlikus maailmas on vaja osata mõista ja mõtestada seda, mis meil on pärandina eelkäijatelt, aga ka seda, mida on vaja uuendada, või koguni, mida uut on tarvis luua, et tulla toime ettenägematute olukordadega.