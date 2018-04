Kalurid tagastasid Põlula kalakasvandusele üle 400 kalamärgise

RMK Põlula kalakasvatustalituse juhataja Kunnar Klaasi sõnul peavad teadlased peamisteks lahendust vajavateks murekohtadeks Narva jõele 1950-ndate alguses ehitatud Ivangorodi hüdroelektrijaama, mille tõttu ei jõua vesi lõhe, tuura ja teiste siirdekalade kudemiseks sobivatele kärestikele, ning Pärnu jõel asuvat Sindi paisu, mis on takistuseks ligikaudu 120 kilomeetri pikkuse kalade rändetee kesk- ja ülemjooksul asuvatele koelmutele. Ka Eesti siia asurkonnad on enamjaolt väga nõrgad, kuid nende taastamispotentsiaal on suur.

Samuti tuleks pöörata suuremat tähelepanu kasvatatud ja asustatud noorkalade ellujäämisele merre laskumise järel. "Märgiste taasleiud näitavad, et merre siirduvad lõhe ja meriforelli noorkalad satuvad sageli hulganisti püünistesse. Väinamere ja Pärnu lahe ahvenate märgistamise katse esialgsed tulemused viitavad ahvenate suhteliselt paiksele eluviisile. Angerjate puhul on kindlaks tehtud, et nad on võimelised elusana läbima Ivangorodi hüdroelektrijaama turbiine, mille järel jätkavad kudemisrännet," loetles Klaas tähelepanekuid esitatud ettekannetest, millega on võimalik tutvuda RMK kodulehel.